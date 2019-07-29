مصر تعتزم تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستشكل لجنة لتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

ولم يخض معيط خلال المؤتمر في أي تفاصيل بشأن اللجنة أو موعد تشكيلها أو التعديلات المرتقبة.

وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر/أيلول 2016 بنسبة 13% لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14%.

والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وقد حلت محل ضريبة المبيعات التي يقول اقتصاديون إنها كانت تُحدث تشوهات في السوق.

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14% في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه (22.01 مليار دولار) من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/تموز.