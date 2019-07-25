”المركزي العراقي“ يجمد حسابات 4 سياسيين مشمولين بعقوبات أمريكية

قرر البنك المركزي العراقي، الخميس، تجميد حسابات 4 سياسيين مشمولين بعقوبات أمريكية، وهم قياديان بميليشيات موالية لإيران ومحافظان سابقان.

جاء ذلك في وثيقة رسمية صادرة عن البنك المركزي، الخميس، تضمنت توجيهًا لكافة مصارف البلاد بتجميد حسابات 4 شخصيات عراقية مشمولين بالعقوبات الأمريكية.

والوثيقة موقعة من نائب محافظ البنك منذر الشيخلي، وكان يخاطب فيها البنك مصارف البلاد.

وقالت الوثيقة: ”على مؤسساتكم معرفة الأسماء المدرجة على لائحة العقوبات العالمية بتاريخ 17 تموز 2019 وفي حالة وجود أي اسم لديه تعامل مالي أو مصرفي معه يتم تجميده ومنع حصوله على عملة الدولار وتزويد البنك بجميع الحسابات المصرفية أو المعلومات الخاصة بهم“.

و17 يوليو/ تموز الذي تضمنته الوثيقة، هو نفس اليوم الذي أعلنت فيه الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 عراقيين؛ هم القياديان بميليشيات موالية لإيران ريان الكلداني ووعد قادو، ومحافظان سابقان هما أحمد الجبوري محافظ صلاح الدين ونوفل العاقوب محافظ نينوى، بتهمة ”انتهاكا حقوق الإنسان والفساد“.

وتأتي العقوبات في وقت تشهد المنطقة توترًا متصاعدًا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.