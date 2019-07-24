كوريا الجنوبية: قرار اليابان بشأن القائمة البيضاء خطير جدًّا

حذرت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء، من أن مسعى طوكيو لرفعها من قائمة يابانية للدول التي تخضع للحد الأدنى من القيود التجارية سيقضي بوضع قيود أكثر صرامة دون أسس مشروعة وتشاور.

وقالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية في بيان، إن خطة اليابان لرفع كوريا الجنوبية مما تسمى القائمة البيضاء، مسألة خطيرة للغاية وتقوض الشراكة الاقتصادية والأمنية بين البلدين.

ودعت الوزارة اليابان إلى التخلي عن خطتها.

وهددت اليابان الأسبوع الماضي بحذف كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للدول التي تواجه الحد الأدنى من القيود التجارية بموجب قانون للرقابة على التجارة. وسيتطلب ذلك من المصدرين اليابانيين السعي للحصول على تراخيص للمواد التي يمكن استخدامها في بعض التطبيقات المتعلقة بالأسلحة.

وتوجد على القائمة البيضاء اليابانية 27 دولة بدءًا من ألمانيا ومرورًا بكوريا الجنوبية وبريطانيا حتى الولايات المتحدة.