الاتحاد الأوروبي يلّوح بفرض قيود تجارية على الولايات المتحدة

لوَّح الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بفرض إجراءات مماثلة، حال فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على السيارات المستوردة من الدول الأوروبية.

وجاء ذلك خلال إيضاحات قدمتها سيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية في الاتحاد الأوروبي، أمام لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي.

ولفتت مالمستروم إلى أن القضايا التجارية تعد من أولويات الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى ضرورة تجنب الاتحاد الانجرار وراء السياسات التجارية الأحادية.

ونوهت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتبنى تجارة عالمية منفتحة، وشاملة، وشفافة، تستند إلى القيم، ويرغب بتحديث هيكل منظمة التجارة العالمية، بالتعاون مع البلدان التي تتبنى أفكارًا مماثلة.

وأكّدت مالمستروم أن الاتحاد الأوروبي سيفرض قيودًا تجارية وإجراءات مماثلة على الولايات المتحدة، في حال فرضت الأخيرة رسومًا جمركية إضافية على السيارات المستوردة من الدول الأوروبية.

ولفتت إلى أن قيمة القيود التجارية التي قد يفرضها الاتحاد على واشنطن، ستبلغ نحو 35 مليار يورو.

وفي شهر منتصف مايو/ آذار الماضي، هدَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 25% على واردات السيارات، وهو ما أقلق دول الاتحاد الأوروبي واليابان.