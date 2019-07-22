ترامب: الاقتصاد الإيراني وصل إلى مرحلة الموت ‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، إن الاقتصاد الإيراني ”وصل إلى مرحلة الموت“.

وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر، أن أوضاع الاقتصاد الإيراني تزداد تفاقمًا، وأن إيران تعاني من ”فوضى شاملة“.

واعتاد ترامب أن يصدر تصريحات عن ”انهيار“ الاقتصاد الإيراني واقتراب البلاد من ”الحافة“ بما يعيق أنشطتها.

ومؤخرًا، توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.6 بالمئة في 2019، مقابل انكماش مقدر 1.5 بالمئة في 2018، وأن يعاود النمو بنسبة 1.1 بالمئة في عامي 2020 و2021.

وفي أبريل/ نيسان الماضي توقع ”صندوق النقد الدولي“، انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 بالمئة في 2019 مقابل 3.9 بالمئة في 2018.

وانسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو/أيار 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية اعتبارًا من أغسطس/ آب الماضي، وهدد الدول التي تتعامل معها تجاريًا بالعقاب الاقتصادي أيضًا.

واستهدفت حزمة ثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران، التي دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، صناعة النفط والطاقة والغاز ومنتجاتهما.

وأقر الرئيس الإيراني حسن روحاني في مطلع العام الجاري بأن بلاده تواجه أكبر ضغط اقتصادي، منذ اندلاع ”الثورة الإسلامية“ عام 1979.