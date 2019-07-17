تونس تفتتح أول سوق حرة على حدودها مع الجزائر

افتتح رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الأربعاء، أول سوق حرة في المعبر البري الحدودي بملولة من منطقة طبرقة التابعة لمحافظة جندوبة على الحدود الجزائرية، وهو معبر نشط يعبره حوالي 2.5 مليون شخص سنويًا، أي نحو نصف عدد المسافرين عبر مطار قرطاج الدولي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها افتتاح سوق حرة في المعبر البري بملولة في تونس وشمال أفريقيا، وقد جاء افتتاح هذه السوق بعد إحصائيات رسمية تؤكد الإقبال الكبير للجزائريين على تونس لقضاء العطل الصيفية والمدرسية وعطلة رأس السنة، حيث استقبلت تونس في عطلة رأس السنة الميلادية أكثر من نصف مليون سائح جزائري.

وساهم السياح الجزائريون بالسنوات الأخيرة في دعم السياحة التونسية، خصوصًا بعد تراجعها الحادّ بسبب انخفاض عدد الوافدين من أوروبا عقب الهجمات الإرهابية الدموية التي استهدفت المناطق السياحية والأثرية العام 2015، في حين تتصدر تونس قائمة أفضل الوجهات السياحية بالنسبة للجزائريين.

ويتوقع وزير السياحة روني الطرابلسي أن يبلغ عدد السياح الجزائريين في تونس نحو 4 ملايين شخص خلال العام الجاري 2019.

بدوره، كشف مدير الديوان التونسي للسياحة فؤاد الواد أن 90% من الجزائريين الذين يزورون تونس يتنقلون برًا، و28% يقطنون خارج الفنادق ويفضلون تأجير المنازل.

وأثنى مدير الديوان الوطني التونسي للسياحة على وقوف الجزائريين إلى جانب التونسيين سنة 2015، لإنقاذ الموسم السياحي تزامنًا مع التهديدات الإرهابية.