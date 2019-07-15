إسرائيل تشدد إجراءاتها على شاحنات التصدير من الضفة الغربية

بدأت إسرائيل تطبيق تجربة جديدة تهدف إلى تشديد الإجراءات الأمنية على نظام مراقبة شاحنات التصدير من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، اليوم الاثنين، أن تلك التجربة تسمح بتسريع التصدير لإسرائيل من 9 مصانع كبيرة في الخليل ونابلس، بعد إخضاعها لإجراءات أمنية مشددة منها تحميل البضائع في منطقة خاصة تحت رقابة كاميرات مراقبة، شرط أن تنقل الصور إلى الجانب الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تركيب جهاز خاص بالشاحنات الإسرائيلية يمكن المراقبين الأمنيين من تحديد مكانها في أي وقت، كما تتيح الإجراءات الجديدة مرور البضائع عبر الحواجز دون إخضاعها لفحص أمني إضافي.

وزعم اللفتنانت كولونيل موشي تاترو من الإدارة المدنية، أن هنالك علاقة مباشرة بين الاستقرار الاقتصادي والاستقرار الأمني، وأن إسرائيل تبحث دومًا عن طرق لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني.

وادعى أن الإدارة المدنية وضعت هدفًا نصب عينيها وهو أن تبلغ نسبة الشاحنات التي تمر في المعابر بين مناطق السلطة الفلسطينية وإسرائيل وفقًا للإجراءات الجديدة 30 % من مجمل حركة الشاحنات في هذه المعابر.