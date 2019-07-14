السعودية والإمارات ترسلان سفينة أسمدة لإنقاذ الموسم الزراعي بالسودان

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أعلنت السعودية، الأحد، إرسال سفينة مساعدات مشتركة مع الإمارات تحمل 50 ألف طن من الأسمدة واحتياجات المزارعين إلى الخرطوم، لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول لم تسمه، أن إرسال السفينة يأتي ”امتدادًا للدعم المتواصل والمشترك من المملكة والإمارات للشعب السوداني“. وأوضح أن ”المساعدات امتداد للدعم المالي البالغ 3 مليارات…