السعودية والإمارات ترسلان سفينة أسمدة لإنقاذ الموسم الزراعي بالسودان

أعلنت السعودية، الأحد، إرسال سفينة مساعدات مشتركة مع الإمارات تحمل 50 ألف طن من الأسمدة واحتياجات المزارعين إلى الخرطوم، لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول لم تسمه، أن إرسال السفينة يأتي ”امتدادًا للدعم المتواصل والمشترك من المملكة والإمارات للشعب السوداني“.
وأوضح أن ”المساعدات امتداد للدعم المالي البالغ 3 مليارات دولار، الذي قدمته السعودية والإمارات، منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي، لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني“.