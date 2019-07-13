المركزي اليمني يعلن تثبيت سعر الدولار

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني بسعر 506 ريالات.

وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي:“الإجراء نابع من المسؤولية الوطنية، ولضمان توافر السلع الأساسية في جميع الأسواق اليمنية وبأسعارها الطبيعية“.

وأوضح البنك أن الإجراء ”يأتي نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قِبل الميليشيات الحوثية الانقلابية، وفريق السوق السوداء، والصرافين، ولجان تدمير الاقتصاد، التابعة للميليشيات الحوثية، كونهم تسببوا بعدم استقرار العملة، وإثارة القلق، والخوف، في السوق“.

وتوقَّع البنك“معارضة الحوثيين للإجراء، وقيامهم بمنع التجار من الاستفادة منه، لتعزيز السوق السوداء التي تديرها الميليشيات، وتموّل من خلالها نشاطها منها“، بحسب نص البيان.