الاقتصاد الإماراتية تلغي وتخفض رسوم 110 من خدماتها

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم السبت، تطبيق قائمة جديدة ومعدلة لرسوم الخدمات التي تقدمها في مختلف الاختصاصات التي تشرف عليها، وذلك تنفيذًا لقرار لمجلس الوزراء بشأن تخفيض رسوم الخدمات الحكومية.

وشمل التعديل إلغاء وتخفيض الرسوم المطبقة على 110 خدمات وغرامات من أصل 235 رسمًا تطبقها وزارة الاقتصاد، حيث تم إلغاء رسوم 102 خدمة وتخفيض رسوم 8 خدمات، وذلك في مختلف مراكز المتعاملين التابعة للوزارة وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في بيان، أنّ ”تخفيض وإلغاء مجموعة كبيرة من رسوم وزارة الاقتصاد من شأنه أن يعطي دفعة إيجابية مهمة لقطاع الأعمال في دولة الإمارات”.

وأضاف، أن الخطوة تهدف إلى ”تخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية عن المواطنين والمقيمين من أصحاب الأعمال، بما يشمل الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة“.

وأوضحت وزارة الاقتصاد، أن مجموعة الرسوم التي شملها التعديل إما بالإلغاء كليًا أو بالتخفيض بنسب مختلفة هي مجموعة واسعة تمثل نحو 47% من إجمالي الرسوم التي تطبقها الوزارة.

واعتبرت الوزارة، ان هذا الأمر ”سينعكس بصورة ملموسة وواضحة على قطاع الأعمال نظرًا لاتساع نطاق تلك الخدمات“.