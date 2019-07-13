مصر تحتل المركز الثالث بقائمة الـ ”إيكونومست“ للنمو الاقتصادي

أعلنت مصر، اليوم السبت، احتلالها المرتبة الثالثة عالميًا بقائمة مجلة ”إيكونومست“ الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنفوغرافًا سلط من خلاله الضوء على احتلال مصر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث النمو الاقتصادي، حيث حققت طفرة في معدلاته خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%.

وجاء في الإنفوغراف، أن مجلة ”الإيكونومست“ وضعت الفلبين في المرتبة الرابعة بمعدل نمو اقتصادي يقدر بنحو 5.6%، ثم إندونيسيا بمعدل نمو يقدر بنحو 5.1% ، تليها بولندا في المرتبة السادسة بمعدل نمو يقدر بنحو 4.7%.

وفي السياق ذاته، رصد الإنفوغراف، الدول التي شهدت تراجعًا في معدلات النمو الاقتصادي (انكماش اقتصادي)، حيث سجلت إيطاليا تراجعًا في معدلات نموها بنحو 0.1%، تليها تركيا بنحو 2.6%، وأخيرًا الأرجنتين بنحو 5.8 %.