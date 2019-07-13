انخفاض كبير في صادرات الفستق الإيراني إلى أوروبا

شهدت صادرات إيران من الفستق إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 73٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية في تقرير لها، أمس الجمعة، إنه ”في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، صدّرت إيران ما قيمته 94.5 مليون يورو من الفستق إلى أوروبا، لكن هذا العام وبالفترة نفسها شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 73%، وبلغت قيمة الصادرات 25.4 مليون يورو“.

وأضافت الوكالة أنه ”انخفض تصدير الفستق من إيران إلى أوروبا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 بنسبة 73٪ وبلغ 9.6 مليون يورو، وفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، صدّرت إيران ما قيمته 58 مليون يورو من الفستق إلى أوروبا“.

وتابعت ”كما انخفضت صادرات إيران من الفستق إلى أوروبا بنسبة 56.8% على أساس سنوي إلى 15.8 مليون يورو“.

وكانت ألمانيا وإسبانيا واليونان وإيطاليا وبولندا أكبر مستوردي الفستق من إيران في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019.

وتعد إيران، ثاني أكبر منتج للفستق بعد الولايات المتحدة.