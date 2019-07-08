بعد الأردن.. وفد فلسطيني يزور العراق ضمن المساعي للانفكاك اقتصاديًا عن إسرائيل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، يوم الإثنين، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر بتوجه وفد من رجال الأعمال إلى العراق، برفقة وفد وزاري؛ من أجل فتح آفاق التعاون في شتى المجالات.

وأضاف اشتية، أن ”اجتماعات الوفد الوزاري في الأردن كانت ناجحة وفاعلة وعملية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون“، مشيرًا إلى أن وفدًا وزاريًا مماثلًا سيتوجه إلى العراق، الإثنين المقبل.

وتابع اشتية، أن ”الرئيس عباس أراد لنا أن نفتح كل ما هو ممكن من آفاق، بالتعاون العربي وبتعزيز العمق العربي في استراتيجيتنا الرامية إلى الانفكاك من التبعية التي فرضها علينا واقع الاحتلال“.

وزار اشتية العاصمة الأردنية عمان، مطلع الأسبوع الجاري، ووقع عدة اتفاقيات قال الفلسطينيون إنها تأتي في إطار مساع للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

وقال اشتية في تصريحات له عقب مباحثات أجراها مع نظيره الأردني عمر الرزاز، في عمان، إن زيارته للمملكة، ”حلقة في استراتيجيتنا المتعلقة بالانفكاك التدريجي بعلاقتنا الكولونيالية التي أحدثها واقع الاحتلال الذي نعيش تحته، وتعزيز عمقنا العربي“.

واتفق البلدان على رفع قدرة الربط الكهربائي بينهما؛ لزيادة الطاقة المصدرة من الأردن إلى فلسطين من 26 ميغاواط تغطي أريحا والأغوار حاليًا، إلى 80 ميغاواط لتغطية مناطق القدس والعيزرية وأبو ديس.