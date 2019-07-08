الصين: لا يمكن للعالم عزلنا ولا نسعى لتوسيع نفوذنا

أكد وانغ تشي شان، نائب الرئيس الصيني، أنه لا يمكن للعالم عزل بلده، داعيًا القوى الكبرى إلى بذل مزيد من المساهمات في سبيل إحلال السلام والاستقرار العالميين.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه بكين حاليًا تسوية حرب تجارية مريرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وانغ تشي، في خطاب افتتح به منتدى السلام العالمي في جامعة ”تسينغهوا“ في بكين، يوم الاثنين، إن ”تطور الصين لا يمكن أن يقصي باقي العالم، وتطور العالم لا يمكن أن يقصي الصين“، مشددًا على التعايش بين بلده وبقية العالم.

وأضاف أن ”العالم يحتاج الصين كما تحتاج بلاده العالم أيضًا، وأن على الدول الكبيرة الاضطلاع بمسؤولياتها والتصرف كنموذج يحتذى به، وعليها أن تقدم مزيدًا من المساهمات للسلام والاستقرار العالميين وتوسع من نطاق التنمية المشتركة“.

وأكد أن ”بلاده ستلتزم بمسار السلام أيًا كانت التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، ولن تسعى للنفوذ والتوسع“، منوهًا إلى أنه ”إذا لم يتوفر المناخ السلمي والمستقر في العالم فلن تكون هناك تنمية نتحدث عنها“.

وحذر في الوقت ذاته من مغبة ”الحماية التجارية باسم الأمن القومي“، في إشارة على ما يبدو للولايات المتحدة.

واتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين باتباع ممارسات تجارية غير عادلة للتمييز ضد الشركات الأمريكية والنقل القسري للتكنولوجيا وسرقة حقوق الملكية الفكرية. وهي اتهامات تنفيها بكين.

وتبادلت الدولتان فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ”هواوي“ الصينية العملاقة للتكنولوجيا متعللة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، ما أثار غضب الصين.

ووانغ مقرب جدًا من الرئيس شي جين بينغ، ولا يدلي بخطابات علنية إلا نادرًا، وأصبح نائبًا للرئيس العام الماضي بعد أن قاد مع شي حربًا ضد الفساد. وكرر وانغ التزام بلاده بالانفتاح على العالم.