إشتية: نسعى إلى النهوض بالميزان التجاري مع الأردن للانفكاك اقتصاديًا عن إسرائيل

أعرب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية، عن آماله بالنهوض بالميزان التجاري مع الأردن رغم العقبات الإسرائيلية.

وجاء ذلك خلال تصريحات عقب مباحثات أجراها إشتية مع نظيره الأردني عمر الرزاز، يوم الأحد، في مقر رئاسة الوزراء الأردنية في عمَّان، بحسب بيان صادر عن مكتب إشتية.

وأضاف أن الزيارة للأردن ”حلقة في إستراتيجيتنا المتعلقة بالانفكاك التدريجي بعلاقتنا الكولونيالية التي أحدثها واقع الاحتلال الذي نعيش تحته، وتعزيز عمقنا العربي“.

كما تم خلال المباحثات، توقيع 3 مذكرات تفاهم مشتركة في مجالات: الطاقة، والصحة، والنقل‎.

وثمَّن إشتية ”الدور الأردني بدعم الجهود الفلسطينية للانفكاك عن إسرائيل عبر فتح الأبواب لعلاج المرضى في المشافي الأردنية، وإفساح المجال لتسويق البضائع الفلسطينية“.

وتابع:“عندنا طموح أن يكون الميزان التجاري بيننا وبينكم أعلى مما هو عليه الآن، فلا يعقل أن يكون الميزان التجاري بين دولتين متجاورتين بهذا الحجم البسيط“.

ويوم السبت، بدأ إشتية زيارة إلى الأردن، على رأس وفد وزاري، وتستمر يومين.

وتتضمن الزيارة لقاءات ثنائية بين الوزراء من الجانبين تتناول سبل دفع الشراكة في مختلف القطاعات المعنية والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة.

ويستورد الفلسطينيون كافة السلع الإستراتيجية من إسرائيل، مثل: الطاقة (الكهرباء والوقود بأنواعه)، والمياه، والقمح والطحين، والغاز المنزلي.

وفي كانون الثاني/ يناير 2018، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ”وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية الموقَّعة العام 1994″، والتي تنظم علاقة السلطة بإسرائيل اقتصاديًا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن زيارة إشتية ”تأتي في إطار مواصلة جهود الأردن لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز العلاقات بين الجانبين“.

وأضافت خلال لقائها مؤسسات الإعلام الرسمي في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأحد، أن ”الزيارة يتخللها عقد اجتماعات للجنة العليا الأردنية – الفلسطينية المشتركة، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات“.