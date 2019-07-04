إسرائيل تقدم تسهيلات جديدة لغزة ضمن اتفاق تهدئة مع حماس

كشفت قناة ”ريشت كان“ العبرية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل قررت تخفيف القيود على قطاع غزة من خلال منح باقة من التسهيلات الجديدة في إطار تنفيذ التفاهمات مع الفصائل الفلسطينية.

وأفادت القناة بأن تلك الخطوة تأتي ”في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس، ومحاولة لمنع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية“.

وشملت تلك التسهيلات، بحسب القناة العبرية، ”إزالة 18 صنفًا من المواد التي كانت تحظر إسرائيل إدخالها إلى قطاع غزة مثل الأسمدة الزراعية والكابلات الفولاذية التي تستخدم في صناعة قوارب الصيد الكبيرة في غزة، حيث كانت تلك الكابلات محظورة في الماضي خوفًا من أن تستخدمها حماس في حفر الأنفاق“.

يضاف إلى تلك التسهيلات كذلك ”تخفيض السن القانوني لتجار غزة ممن يرغبون بالحصول على تصاريح لدخول إسرائيل من 35 إلى 25 عامًا، كما زاد عدد التجار المصرح لهم بالدخول إلى خمسة آلاف شخص“.

كما سمحت إسرائل ببدء عودة ”تصدير الأبواب الحديدية والأدوات المنزلية المصنوعة من الألمنيوم والمناديل والألعاب“.

ولم يصدر أي تعليق رسمي فلسطيني أو من حركة حماس على ما ذكرته القناة الإسرائيلية، حتى الساعة 21:10 بتوقيت غرينتش.

وكان مصدر إسرائيلي قال، الجمعة، إن تل أبيب توصلت إلى اتفاق تهدئة جديد في قطاع غزة مع حركة حماس برعاية أممية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر محلي، لم تكشف عن اسمه، أنه ”تم التوصل إلى اتفاق هدنة مع حماس برعاية الأمم المتحدة“.

وأضافت أن ”الاتفاق يتضمن وقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة وغيره من الأعمال العدائية، مقابل إلغاء الإجراءات العقابية الإسرائيلية الأخيرة“.

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل استجابت لطلب أممي ومصري بتوسيع منطقة الصيد قبالة شواطئ القطاع، فضلًا عن نقل المحروقات.