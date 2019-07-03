البنك الدولي يوافق على منح مصر 500 مليون دولار

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، عن موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لدعم الجهود المصرية الجارية لتوسيع وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي.

جاء ذلك لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا مع بناء مسارات مستدامة للخروج من دائرة الفقر، وبناء على التمويل الاضافي، سوف يتم مد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات إضافية استنادا إلى ما حققه من إنجازات ولتوسيع نطاقه الجغرافي.

ويهدف المشروع الجديد إلى الدعم والتوسع في برنامج تكافل وكرامة الذي تتبناه الحكومة المصرية مع تطبيق برامج التشغيل والتمكين الاقتصادي لأفراد الأسر المستهدفة وتوفير التدريب المهني لأفراد الأسر الأكثر فقرا وربطهم بالفرص الاقتصادية مع إعطاء أولوية للشباب والمرأة.

ويغطي المشروع الحالي، والمعروف باسم تكافل وكرامة، حوالي مليوني أسرة، أي نحو 9 ملايين مواطن. وقد وصل المشروع إلى الأسر المحرومة في جميع محافظات مصر البالغ عددها 27 محافظة، وتمثل النساء 88% من إجمالي المستفيدين حتى الآن.