السيسي يعتمد ميزانية مصر للسنة المالية الجديدة

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ذكرت الجريدة الرسمية المصرية، يوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد ميزانية البلاد للسنة المالية 2019-2020. وكان البرلمان المصري قد وافق على الميزانية الأسبوع الماضي، وقدمها للرئيس للتصديق عليها.