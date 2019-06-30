السيسي يعتمد ميزانية مصر للسنة المالية الجديدة

ذكرت الجريدة الرسمية المصرية، يوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد ميزانية البلاد للسنة المالية 2019-2020.
وكان البرلمان المصري قد وافق على الميزانية الأسبوع الماضي، وقدمها للرئيس للتصديق عليها.
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ذكرت الجريدة الرسمية المصرية، يوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد ميزانية البلاد للسنة المالية 2019-2020. وكان البرلمان المصري قد وافق على الميزانية الأسبوع الماضي، وقدمها للرئيس للتصديق عليها.
المصدر: رويترز
ذكرت الجريدة الرسمية المصرية، يوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد ميزانية البلاد للسنة المالية 2019-2020.
وكان البرلمان المصري قد وافق على الميزانية الأسبوع الماضي، وقدمها للرئيس للتصديق عليها.