المغرب يُحول ”ميناء طنجة“ إلى أكبر منصة لاستيعاب الحاويات في البحر المتوسط

افتتح المغرب، مساء يوم الجمعة، مرافئ جديدة في ”ميناء طنجة المتوسط“ شمال البلاد، ليصبح بذلك أول ميناء في منطقة البحر الأبيض المتوسط من حيث طاقة استيعاب الحاويات.

وتقول الجهات الرسمية إن هذا الميناء الجديد الذي يشتمل على محطتين للحاويات بقدرة استيعابية إضافية تبلغ 6 ملايين حاوية، سيدعم موقع المركب المينائي طنجة المتوسط كقطب مرجعي بأفريقيا والعالم، من حيث التدفقات اللوجيستية والتجارة الدولية، لتتجاوز قدرته الاستيعابية 9 ملايين حاوية.

ويربط ميناء طنجة المتوسط المغرب بـ77 دولة و186 ميناء. ويشتمل هذا المشروع الهيكلي، من جهة أخرى، على عدد من مناطق الأنشطة التي عرفت استقرارًا أكثر من 912 مقاولة في مجالات الصناعة واللوجيستيك والخدمات، ما مكن من خلق أزيد من 75 ألف منصب شغل مباشر.

وقال فؤاد البريني، رئيس الوكالة الخاصة ”طنجة المتوسط“، أثناء افتتاح ”ميناء طنجة المتوسط 2“: إن ”دينامية الميناء ستتواصل بفضل برنامج استثماري جديد بقيمة 9 ملايين درهم، يروم مواكبة تطور الصادرات المغربية الصناعية والفلاحية من خلال توسعة قدرات المعالجة المينائية وتهيئة مناطق تسهيل جديدة، بالأخص شاحنات النقل الدولي“.