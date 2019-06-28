إيران تغلق مصنعين لاستخراج بيتكوين (صور)

أغلقت السلطات الإيرانية مصنعين لاستخراج عملة البيتكوين، في محافظة ”يزد“ وسط البلاد.

ونقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، مساء الخميس، عن مسؤول في السلطة القضائية الإيرانية، إنه ”تم العثور على نحو ألف آلة (ماينر) لاستخدام البيتكوين“، مضيفًا أن ”هذه الآلات دخلت إلى إيران عن طريق التهريب.

وفي الأسابيع الأخيرة تحدثت تقارير إيرانية عن استغلال الكهرباء لاستخراج البيتكوين في إيران.

وقال محمد حسين رحيمي زاده، مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الاجتماعية بمحافظة يزد، إن ”عملة البيتكوين تتعارض مع اللوائح النقدية والمصرفية“، محذرًا من أنه يمكن استخدامها في غسل الأموال.

من جانبه، قال أرش نواب، مدير توزيع الكهرباء في يزد، إنه يوجد في المحافظة مزرعتين لإنتاج العملات الرقمية، وتم الكشف عن ألف آلة (ماينر) لاستخراج تلك العملات، موضحًا أن ”الكشف عن ذلك تم عن طريق عمال المناجم الذين يعملون في منشأة كهربائية مع تعريفة صناعية ويستهلكون ما مجموعه ميغاوات واحدة من الكهرباء“.

وأشار أرش نواب إلى أن ”هذه الأجهزة أهدرت الطاقة الكهربائية من المدن السكنية والصناعية وأحيانًا يدفعنا إلى تقليل الطاقة في المصانع“.

والبيتكوين، عملة رقمية تعتمد على التشفير وشبكة من أجهزة الكمبيوتر، ولا يوجد لها مالك أو بنك مركزي أو مركز آخر، ويتم التحقق من التحويلات عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت)، ويحتوي كل بيتكوين رقمي على سجل معاملات يتم تخزينه وتحديثه على شبكة موزعة.

ومع نمو قيمة البيتكوين في السنوات الأخيرة، تم تصميم معالجات خاصة لاستخراجها، والتي يطلق عليها عامل منجم أو (ماينر).