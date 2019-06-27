مستشار أمريكي: لا ”شروط مسبقة“ في مباحثات ترامب وشي

المصدر: إ ف ب

أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، أنه لا توجد شروط مسبقة من الجانب الأمريكي أو الصيني، قبل المباحثات التجارية الحاسمة بين ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأفاد لاري كودلو للصحفيين في البيت الأبيض: ”ليس هناك شروط مسبقة لهذه المباحثات. هذا مهم للغاية“.

ونفى كودلو تقريرًا في صحيفة ”وول ستريت جورنال“ ذكر أن شي سيقدم لترامب لائحة مطالب ينبغي تلبيتها من أجل استئناف الطرفين المفاوضات الرامية لإنهاء النزاع التجاري الكبير بينهما.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنّ الشروط المسبقة، تتضمن إنهاء محاولات منع الشركات الأمريكية من التعامل التجاري مع شركة هواوي الصينية العملاقة التي تعدها واشنطن تهديدًا أمنيًا وطنيًا.

ويلتقي ترامب شي يوم السبت، في أوساكا في اليابان على هامش قمة مجموعة العشرين.

وكان ترامب قد اعتبر أن هذه المباحثات ستكون حاسمة وستؤثر على قراره بشأن توسيع حربه التجارية مع الصين، بزيادة الرسوم على كافة المنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وقال كودلو إنّ ترامب سيفرض رسومًا إضافية إذا فشل الاجتماع، لكنه لم يحدد ما الذي يجعل الاجتماع ناجحًا.

وأوضح ”لم يكن (ترامب) ليعقد هذا الاجتماع مع الرئيس شي لو لم يكن مهتمًا بهذا الاتفاق“.

وأفاد فوكس نيوز في مقابلة منفصلة ”إذا اقتضت الحاجة، سنمضي قدمًا، سنمضي قدمًا برسوم إضافية“.

وكرّر كودلو وجهة نظر ترامب أنّ الحرب التجارية تدمر الصين وليس الولايات المتحدة وأنّ الرسوم“تستخدم لإحضارهم للطاولة“.

وتريد واشنطن من بكين تطبيق إصلاحات هيكلية لضمان حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية وفتح الأسواق الصينية، وتوصل المفاوضون تقريبًا لاتفاق في أيار/مايو قبل أن تنهار المباحثات، على ما قال مسؤولون أمريكيون.

وفرض ترامب بالفعل رسومًا على منتجات صينية قيمتها 200 مليار دولار، كما قال إنه مستعد لفرض رسوم جمركية على الواردات الباقية البالغة قيمتها نحو 325 مليار دولار.