بلومبيرغ: تحرير سقف تملك المستثمرين الاستراتيجيين بالسوق المالي السعودي خطوة كبيرة

وصفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية قرار هيئة السوق المالية السعودية، أمس الأربعاء، تحرير سقف التملك للمستثمرين الاستراتيجيين في الشركات المدرجة، بأنه نقلة أساسية في تنفيذ رؤية 2030 بجذب الاستثمارات الأجنبية.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية، بعد إغلاق جلسة تداول يوم أمس الأربعاء، قد أصدر قرارًا اعتمد فيه التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصًا استراتيجية في الشركات المدرجة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن ذلك ”يأتي استمرارًا لدورها في تنظيم وتطوير السوق المالية سعيًا منها إلى رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي في نطاق الريادة المالية وبرنامج تطوير القطاع المالي“، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

تحرير سقف التملك

وأشار البيان إلى أن أبرز ميزات التعليمات الجديدة أنها ”تسمح للمستثمر الأجنبي غير المالي بالاستثمار في السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى عدم وجود حد أدنى أو أعلى لنسبة تملك الشركات المدرجة“.

ونقلت بلومبيرغ قول رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبد العزيز القويز، إن ”التعليمات تأتي كجزء من فتح السوق المالية والاقتصاد السعودي للعالم الخارجي، وذلك عندما وجدت اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجناب الاستراتيجيين“.

وفي حديث هاتفي مع بلومبيرغ، قال القويز إن السعودية ”تفتح أسواقها للعالم في الوقت الذي يبدو فيه العالم وكأنه يمارس الانغلاق“.

ونقلت الوكالة عن نارديش بيلانداني، المحلل في جي بي مورغان، قوله إن ”قرار السوق المالي السعودي بتحرير سقف التملك للمستثمرين الاستراتيجيين، خطوة للأمام في برنامج استدامة جاذبية المملكة للاستثمار، وهو ما عملت عليه القيادة طوال الفترة الماضية“.