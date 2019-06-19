بلومبيرغ: بسبب أزمة الصواريخ.. 3 عقوبات أمريكية جديدة على أنقرة الشهر المقبل

كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية عن رزمة من ثلاث عقوبات رئيسية سيفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تركيا، مطلع الشهر المقبل، عقابًا لها على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان المضي في شراء صورايخ S -400 الروسية، رغم تحذيرات واشنطن بأن هذه الصواريخ تشكل تهديدًا لأمن حلف الأطلسي ولأمن الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمريكية ذات صلة أن رزمة العقوبات الأمريكية الجديدة التي يتم تدارسها الآن في مجلس الأمن القومي وفي وزارتي الخارجية والخزانة، تتضمن في إحداها حظر التعامل مع شركات تركية رئيسية في قطاع الدفاع، اعتمادًا على لائحة العقوبات المعروفة باسم ”كاتسا“ والتي تستهدف في العادة الشركات الدولية المتعاملة مع روسيا.

وقالت الوكالة إن هذه العقوبة لوحدها تشكل مقتلًا لهذا القطاع التركي الحيوي.

انخفاض الليرة 1.5% اليوم

وقالت بلومبيرغ إن سعر الليرة التركية هبط بنسبة 1.5% صباح اليوم الأربعاء، بعد تداول خبر حزمة العقوبات الجديدة والتي تتجاوز موضوع حظر توريد طائرات F35 الأمريكية لتركيا، ووقف برامج التدريب عليها، وأيضًا قطع الغيار بالنسبة لطائرات جرى تسليمها من قبل.

وتقدّر بلومبيرغ أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة كفيلة بإطاحة الاقتصاد التركي المتداعي أساسًا.

لقاء ترامب وأردوغان الأسبوع القادم

ويضيف التقرير أن هناك فرصة أخيرة للتفاهم بين واشنطن وأنقرة تتمثل في اللقاء المنتظر بين ترامب وأردوغان على هامش مؤتمر ”مجموعة العشرين“ الذي سينعقد في اليابان الأسبوع القادم.

لكن بلومبيرغ، تنقل عن مصادر ذات صلة، أن فرصة التفاهم بين الرئيسين تكاد تكون منعدمة بعد أن كرر أردوغان أن صفقة الصواريخ الروسية منتهية وأن التسليم سيبدأ، ربما، الشهر القادم.

أزمة مستعصية

وتضيف الوكالة أن أردوغان يراهن على احتمال تصنيع شقّ يباعد المواقف بين ترامب ومستشاريه المتشددين وكذلك الكونغرس، ممن يحملون قناعات بأن صورايخ S -400 هي عمليًا محطات تجسس روسية.

وتنقل بلومبيرغ عن المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكية، ويس ميتشيل، تقديره بأن العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا، عند تطبيق رزمة العقوبات الجديدة، ستدخل مرحلة ”الأزمة التي يصعب إصلاحها“.