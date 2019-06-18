إطلاق أول بوابة في مجال التكنولوجيا المالية بمصر

أطلق البنك المركزي المصري أول بوابة إلكترونية في مجال التكنولوجيا المالية في مصر FinTech Egypt، والتي تعد أحد أهم مخرجات استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار، ضمن خطة التحول للاقتصاد الرقمي.

وقال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، الثلاثاء: ”بوابة FinTech Egypt خطوة جديدة للبنك المركزي المصري على طريق التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي“.

وأضاف: ”البوابة تعمل على دعم وربط جميع أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات التكنولوجيا المالية، والخبراء، والمستثمرين“.

وأفادت الدكتورة رشا نجم، مدير عام التكنولوجيا المالية والابتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن ”FinTech Egypt تعد بمثابة منصة موحدة لدعم وتشجيع منظومة التكنولوجيا المالية وزيادة كفاءتها من خلال خلق فرص جديدة في مجال التكنولوجيا المالية عبر زيادة التواصل بين جميع أطراف منظومة التكنولوجيا المالية.

وأضافت أن المنصة تعمل على تقديم تغطية كاملة لأهم الأحداث والأخبار المتعلقة بمجال التكنولوجيا المالية، بجانب دعم تمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة عن طريق توصيلها بالمستثمرين وصندوق دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، وأيضًا إتاحة التقديم للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية والذي يعمل كبيئة اختبار افتراضية لاختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة“.