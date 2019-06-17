تراجع حاد في نمو الاقتصاد الإيراني

سجل الاقتصاد الإيراني العام الماضي، تراجعًا حادًا في معدل النمو، خاصة في قطاع النفط، بحسب ما كشف مسؤول في مركز الإحصاء في إيران.

ونقل موقع إذاعة ”زمانه“ المعارضة يوم الإثنين، عن جواد حسين زادة مساعد الشؤون الاقتصادية والمحاسبات في مركز الإحصاء الإيراني، قوله إن ”معدل النمو الاقتصادي لإيران سجل في شتاء العام الماضي تراجعًا بنسبة 8.4%، وهذا أقل معدل للنمو منذ وقت طويل“.

وأضاف حسين زادة أن قطاع الصناعة شهد انخفاضًا وصل إلى 12.2%، وهو ما أثر بشكل مباشر على العاملين في القطاع وفقدان كثير منهم وظائفهم.

وأشار تقرير ”زمانه“ إلى أن قطاع النفط الإيراني الذي وصفه بالمصدر الرئيس لدخل البلاد واجه تراجعًا في النمو بنسبة 25%، إذ يُعد هذا الرقم الأكبر في تراجع قطاع اقتصادي لإيران خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

وكان مركز أبحاث البرلمان الإيراني قد توقع في تقرير سابق أن يستمر تراجع النمو الاقتصادي في العام الجاري إلى نسبة تصل إلى 5.5%، وذلك في ظل العقوبات الدولية المفروضة على قطاعات عدة لطهران.

ويشهد الاقتصاد الإيراني تراجعًا غير مسبوق، خاصة منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وإعادة فرضها العقوبات الاقتصادية على طهران، حيث تمثل التراجع في انهيار قيمة العملة المحلية ووقف العديد من الصادرات، فضلًا عن حظر تصدير النفط الإيراني.