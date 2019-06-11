دبي تصدر قانونًا جديدًا للإفلاس بعد انهيار شركة“ أبراج“

أصدر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانونًا جديدًا للإفلاس، اليوم الثلاثاء، للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وصدر القانون الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ في أغسطس عقب انهيار شركة ”أبراج“ للاستثمار المباشر التي مقرها دبي، وكان يتبعها كيان خاضع لقواعد مركز دبي المالي العالمي هو ”أبراج كابيتال“.

وانهارت الشركة التي كانت أكبر صندوق استحواذات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إثر نزاع مع بعض المستثمرين بخصوص استخدام أموال صندوق رعاية صحية حجمه مليار دولار.

وبحسب بيان على الموقع الرسمي لحاكم دبي، فإن القانون الجديد يستحدث ”نظامًا جديدًا لإفلاس المدينين المتملكين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية“.

وسيوفر القانون إجراءات جديدة للتعاطي مع حالات سوء الإدارة أو سوء السلوك، إلى جانب تعزيز القواعد الناظمة لإجراءات التصفية، حيث سيعتمد كذلك قانون ”الأونسيترال“ النموذجي أو إجراءات الإعسار العابرة للحدود مع إدخال بعض التعديلات عليها لتطبيقها في المركز.

وتخضع ”أبراج“ ومؤسسها عارف نقفي، ومسؤول تنفيذي سابق فيها، للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في تهم احتيال على مستثمرين، من بينهم مؤسسة ”بيل“ و“مليندا غيتس“.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية، قد قالت في أبريل/ نيسان، إنها على اتصال بلجنة الأوراق المالية الأمريكية، وإنها تستجوب ”أبراج كابيتال“ بشأن مسائل لم تحددها.