الصين تقول إنها سترد إذا أصرت أمريكا على تصعيد توترات التجارة

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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة سترد بعزيمة قوية إذا أصرت الولايات المتحدة على تصعيد التوترات التجارية. وأدلى قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة بتلك التصريحات في تصريحات صحفية يومية في بكين.‎‎