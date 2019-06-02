تراجع البطالة في السعودية إلى 12.5 % في الربع الأول من العام الحالي

هبط معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الأول 2019، إلى 12.5 %، من 12.7 % في الربع الرابع 2018 السابق له.

وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، بلغ معدل بطالة السعوديين 6.6 % للذكور، و31.7 % للإناث.

وانخفض معدل البطالة الإجمالي (سعوديون وأجانب) إلى 5.7 %، من 6 % في الربع الرابع 2018.

وبلغ عدد المشتغلين 12.77 مليون فرد، منهم 9.65 مليون أجنبي (75.6 %)، و3.11 مليون سعودي (24.4 %).

وتتوقع وزارة الاقتصاد تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12 % العام الجاري.

ويأتي انخفاض نسبة البطالة بين المواطنين، في ظل خطوات سعودية، رفعت على إثرها منذ ثلاثة أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف السعوديين.

وتوقعت الوزارة، أن يصل معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 10.6 % في 2020، فيما تستهدف المملكة في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%.