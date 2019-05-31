بكين تتهم واشنطن بـ“الكذب“ بشأن تأثير حرب الرسوم الجمركية على اقتصادها

اتهمت الصين الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بـ“الكذب“ بشكل متكرر بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب الرسوم الجمركية تحمل ”أثرًا مدمّرًا“ على اقتصاد البلد الآسيوي العملاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن ”الجانب الأمريكي أدلى بتصريحات كاذبة لا مرة ولا مرتين، في كل مرة تكشفهم الصين في الوقت المناسب لكن الولايات المتحدة تبدو دؤوبة وحتى مهووسة وتواصل تكرار هذه الأكاذيب“.

وزاد ترامب الرسوم على سلع مصدرها العملاق الآسيوي بقيمة 200 مليار دولار هذا الشهر مع فشل المحادثات في واشنطن بالتوصل إلى اتفاق بعدما اتهم بكين بالتنصل من التزاماتها.

وقال ترامب إن ”الرسوم تحمل أثرًا مدمرًا على الصين، الناس يهربون مع شركاتهم من البلاد“، مع أنه لم يذكر تداعيات الرسوم الجمركية على المستوردين والمستهلكين في الولايات المتحدة.

وأضاف: ”يمكنني القول لكم بأن الصين ترغب كثيرًا بالتوصل إلى اتفاق.. أصبحت دولة ضعيفة للغاية“.

وتستعد بكين لزيادة الرسوم على بضائع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار في قرار يدخل حيّز التنفيذ السبت.

وقال غينغ: ”أريد أن أحذّر الجانب الأمريكي من أن عليهم عدم المبالغة في تقدير قدرتهم على نشر الشائعات ولا التقليل من شأن حكمة الآخرين“.