ترامب: المفاوضات التجارية مع الصين قد تشمل ملف هواوي

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن المفاوضات التجارية مع الصين قد تشمل ملف شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي.

وقال ترامب للصحافيين إن ”هواوي شيء خطير للغاية. عندما تنظرون إلى ما فعلوه من وجهة نظر عسكرية، تجدون أنه خطير للغاية“.

وأضاف: ”لكن من الممكن أن يتم تضمين هواوي في اتفاق تجاري.. إذا توصلنا لاتفاق، فأنا أرى هواوي مدرجة فيه بطريقة أو بأخرى“.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها ترامب إمكانية تضمين الاتفاق التجاري المحتمل إبرامه مع الصين مسألة هواوي، الشركة الصينية العملاقة في مجال الاتصالات، والتي أدرجتها إدارة الرئيس الجمهوري على قائمة الشركات التي تمثل خطرًا على الأمن القومي ويُمنع بالتالي على الشركات الأمريكية بيعها معدات تكنولوجية خشية استفادة بكين منها لغايات تجسسية.

وأمهلت واشنطن الشركات الأمريكية 90 يومًا لتطبيق هذا الحظر على الشركة الصينية، لكن العديد من الشركات، في الولايات المتحدة وخارجها، فضّلت اتخاذ خطوات استباقية لتتعامل مع الغموض الذي يلف منتجات هواوي.