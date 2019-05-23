نائب رئيس الوزراء: ميزانية لبنان ستحقق الاستقرار المالي لا الإصلاح الضروري

قال نائب رئيس الوزراء اللبناني، غسان حاصباني، اليوم الخميس، إن مسودة الميزانية التي تضع الحكومة اللمسات الأخيرة عليها، سوف تحقق استقرار الوضع المالي للدولة المثقلة بالديون، لكنها لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات الهيكلية الكبيرة التي يحتاجها لبنان.

وأبلغ حاصباني أن لديه ”بواعث قلق عميقة“ حيال التأخيرات في الاتفاق النهائي على الميزانية داخل مجلس الوزراء، بعد أن تجاوزت الحكومة موعدًا نهائيًا وضعته لنفسها لإتمام المناقشات، أمس الأربعاء.

وقال حاصباني، وهو عضو حزب القوات اللبنانية: ”تجنبنا كارثة عبر ميزانية الاستقرار هذه، لكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به على صعيد الإصلاح الهيكلي لبناء النمو من أجل تفادي أي مشاكل في المستقبل“.

ومن المقرر أن تعقد حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري اجتماعًا، غدًا الجمعة، قال وزير الإعلام إنه يجب أن يكون الأخير بخصوص الميزانية.

وقال حاصباني، إن أفكارًا إضافية قيد النقاش تُعد صالحة، لكنها لا تزيد على ”نقاط صغيرة وتدريجية“.

وأضاف قائلًا: ”لا أقول إنها لا تستحق النقاش، لكن العائد على الوقت المستثمر في الأسبوع الأخير أو نحوه لم يكن كبيرًا“.