مفوضة أوروبا التجارية: نحتاج مزيدًا من الوقت للدخول بمفاوضات مع أمريكا

المصدر: أ ف ب

أعلنت سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية للتجارة، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يزالان بحاجة لمزيد من الوقت لفتح مفاوضات تجارية، وذلك بعد أن التقت ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتايز في باريس.

وقالت المفوضة مالمستروم، خلال مؤتمر صحفي عقدته على هامش الاجتماع السنوي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية:“لا نزال بحاجة لمزيد من الوقت للتحادث“.

وأضافت:“نحن جاهزون للبدء، ولدينا تفويض بذلك، لكنني لا أعتقد أن الولايات المتحدة جاهزة للبدء بمفاوضات حول الرسوم الجمركية“.

وكانت مالمستروم، التي أعلنت، الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاوض“على اتفاق تجاري محدود يشمل السيارات“ مع الولايات المتحدة، التقت للبحث بهذا الشأن لايتايزر في باريس، حيث ذكَّرته أن الملف الزراعي ليس من ضمن صلاحياتها.

وتابعت:“كان اجتماعنا الأول منذ أن حصلنا على تفويض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي“، مضيفة:“تكلمنا فيما هو وارد ضمن صلاحياتنا ولا تزال هناك خلافات“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر، الجمعة، إعطاء مهلة من 6 أشهر للاتحاد الأوروبي، وأيضا لليابان، للتفاوض حول اتفاق تجاري، وما لم يحصل ذلك سيفرض رسومًا جمركية إضافية.