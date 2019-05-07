لاغارد: الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين يشكل تهديدًا للاقتصاد العالمي‎

المصدر: ا ف ب

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الثلاثاء، بأن الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة يشكل تهديدًا للاقتصاد العالمي، مبدية أسفها لـ ”الشائعات والتغريدات“ الأخيرة غير المواتية للتوصل لاتفاق.

وقالت لاغارد للصحفيين بعد مداخلة لها في منتدى باريس حول مديونية الدول النامية: ”من الواضح اليوم أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين يشكل التهديد الذي يواجهه الاقتصاد العالمي“.

وأضافت: ”تكون لدينا انطباعات بأن هذا التهديد سيزول، وأن العلاقات تتحسن ونتجه نحو إبرام اتفاق بين واشنطن وبكين“.

وقالت: ”نأمل أن يكون الوضع كذلك، لكن الشائعات والتغريدات غير مؤاتية تمامًا للتوصل إلى اتفاق“.

ويستأنف الصينيون والأمريكيون مفاوضاتهم التجارية الصعبة هذا الأسبوع في واشنطن. وسيتوجه كبير المفاوضين الصينيين ليو هي، الخميس والجمعة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، كما أعلنت وزارة التجارة الصينية.