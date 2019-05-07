بنكان كوريان جنوبيان يجمدان خدمات التسوية للتجارة مع إيران‎

جمّد بنكان كوريان جنوبيان، تقديم خدمات التسوية للتجارة مع إيران، امتثالاً للعقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على طهران.

وأوردت وكالة ”يونيهاب“ الكورية، الثلاثاء، أن بنكي ”ووري“ و“كوريا الصناعي“ علّقا الحسابات المقيدة بالعملة المحلية ”الوون“ ويحتفظ بها البنك المركزي الإيراني، لاستخدامها في تسويات التجارة الثنائية.

جاء التجميد، بعد انقضاء فترة سماح مدتها 6 أشهر لواردات النفط الخام من إيران، وانتهت الخميس الماضي، بالنسبة لكوريا الجنوبية وسبع دول أخرى.

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فرضت واشنطن عقوبات ضد طهران، طالت صناعة النفط والمدفوعات النقدية عبر الحدود.

وبحسب ”يونيهاب“، أبلغ البنكان عملاءهما من الشركات، باستكمال المدفوعات التجارية مع نظرائهم الإيرانيين بحلول الثلاثاء الماضي، قبل تعليق الخدمة.

واستخدم البنكان حسابات البنك المركزي الإيراني، لدفع، ليس فقط واردات النفط، ولكن أيضًا لتجارة المنتجات المعفاة من العقوبات الأمريكية.

وقال مراقبو الصناعة، إن التعليق جعل من المستحيل عمليًا على الشركات الكورية الجنوبية تصدير منتجاتها إلى إيران.

وظلت إيران طيلة سنوات ماضية، واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية، في الشرق الأوسط ورابع أكبر مورد للنفط الخام.

وبلغ إجمالي حجم التجارة المتبادلة 12 مليار دولار في 2017، حيث تصدر كوريا الجنوبية منتجات بقيمة 4 مليارات دولار.