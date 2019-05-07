انخفاض إنتاج السيارات في إيران 45%

أظهرت الإحصائيات الجديدة المقدمة إلى البورصة الإيرانية، تراجع إنتاج البلاد من السيارات، بنسبة 45 % في مارس/آذار الماضي، وهو الشهر الأول من العام الإيراني الجديد في التقويم الفارسي.

وذكرت صحيفة ”إيران“ الحكومية، اليوم الثلاثاء، أن خفض إنتاج السيارات إلى هذا الحد الكبير جاء تحت تأثير العقوبات الأمريكية، وعدم القدرة على توريد بعض أجزاء السيارات.

ورجحت الصحيفة في تقرير لها أن ”يتراجع إنتاج السيارات هذا العام بشكل كبير في إيران، نتيجة العقوبات الأمريكية الشديدة“.

وانخفضت إيرادات شركات السيارات بنسبة 39 % في مارس/آذار الماضي.