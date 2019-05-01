موديز: اتجاه الدين السعودي يتحسن على مدار العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة

قالت وكالة ”موديز“ للتصنيف الائتماني إن تصنيف السعودية يتلقى دعمًا من قوة مالية واقتصادية عالية جدًا، وسيولة خارجية، مشيرة أن إتجاه الدين الحكومي سيتحسن على مدار العامين إلى الأعوام الثلاثة القادمة.

وأضافت الوكالة في تقرير لها أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة في نطاق بين 2.0 و2.5 % سنويًا على مدار السنوات الخمس القادمة، وأن التقدم في خطط الحكومة لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط، قد يرفع إمكانيات النمو في الأجل الطويل.

ولفتت الوكالة إلى أن مواطن القوة في التصنيف الإئتماني السعودي تتضمن وضعا قويا للمالية العامة، لكنه ينحسر، وسيولة خارجية وفيرة، وهو كذلك يتضمن احتياطيات نفطية كبيرة مع انخفاض تكلفة الاستخراج، وقواعد تنظيمية مالية حصيفة.

كما أشارت إلى إن ميزانية الحكومة السعودية لا تزال قوية، رغم الهبوط في أسعار النفط منذ 2014 الذي دفع الميزانية إلى تسجيل عجز، وأن تطورات إيجابية ربما تنجم عن تنفيذ إصلاحات تعزز التنافسية والتوظيف في القطاع الخاص.

واعتبرت الوكالة أن التحديات التي تواجهها المملكة تتضمن انكشافات على تقلبات أسعار النفط، ومشاكل اجتماعية-اقتصادية يثيرها النمو السكاني والبطالة.