أمريكا تضيف موقعًا صينيًا للتجارة الإلكترونية إلى قائمة منتهكي الملكية الفكرية

قال الممثل التجاري الأمريكي، يوم الخميس، إنه أضاف موقع بيندودو دوت كوم، ثالث أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في الصين، إلى قائمته ”للأسواق السيئة السمعة“ لدوره في نشر منتجات مقلدة، كما أبقى على الصين ضمن قائمة المراقبة ذات الأولوية بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات لحقوق الملكية الفكرية.

وفي مراجعته السنوية لجهود الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وما يسمى قائمة ”الأسواق السيئة السمعة“، قال الممثل التجاري الأمريكي: إن 36 دولة لا تزال بحاجة إلى المزيد من العمل الثنائي بشأن هذه المسائل.

وأبقى الممثل التجاري على الصين ضمن القائمة، ورفع السعودية إلى قائمة المراقبة ذات الأولوية.

وجاء إصدار التقرير في وقت تنخرط فيه الولايات المتحدة والصين في مفاوضات تهدف إلى إنهاء معركة لرسوم جمركية متبادلة ألحقت أضرارًا شديدة بسلاسل التوريدات وكلفت الدولتين المليارات. ومن المقرر أن يستأنف البلدان المحادثات في بكين الأسبوع المقبل.

وأبقى الممثل التجاري أيضًا على موقع تاوباو دوت كوم المملوك لمجموعة علي بابا ضمن قائمة ”الأسواق السيئة السمعة“، رغم أن التقرير قال إن الشركة الأم ”اتخذت بعض الخطوات“ لكبح عرض وبيع المنتجات التي تنتهك حقوق الملكية.