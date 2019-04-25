محكمة يابانية توافق على الإفراج عن غصن بكفالة 4.5 مليون دولار

المصدر: أ ف ب

وافقت محكمة يابانية يوم الخميس على طلب من كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور، بالإفراج عنه بكفالة حددت المحكمة قيمتها بمبلغ 4.5 مليون دولار.

ويعني هذا أن بإمكان غصن أن يخرج قريباً من مركز اعتقاله في طوكيو لتحضير دفاعه ضد اتهامات بمخالفات مالية متعددة.

ويواجه غصن 4 اتهامات تتراوح بين عدم الإعلان عن كامل راتبه إلى استغلال أموال شركة نيسان لمصالحه الشخصية.

كشفت شركة ”نيسان موتور“، الاثنين الماضي، عن أنها أقامت دعوى جنائية ضد رئيسها السابق كارلوس غصن، تتعلق بارتكابه ”خيانة جسيمة للأمانة“ بموجب قانون الشركات الياباني.

وأوضحت الشركة، أنها ”أقامت الدعوى بعد تحديد المبالغ التي حولتها نيسان لشركة في الخارج لبيع السيارات، من خلال فرع كان يديره غصن من أجل ثرائه الشخصي“.