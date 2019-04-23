فرنسا: أداة دعم المبادلات التجارية مع إيران تحقق تقدمًا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن آلية دعم المبادلات التجارية التي أقامتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تحقق تقدمًا إيجابيًا، وذلك بعد الخطوات الأخيرة للحكومة الأمريكية للضغط على إيران.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في إفادة إلكترونية: ”العمل الذي دخل حيز التنفيذ يحقق تقدمًا إيجابيًا، ومن المأمول الوصول لنتيجة نهائية. يجب أيضًا على إيران تحقيق تقدم مكافئ من جانبها“.

وجددت فرنسا أيضًا دعمها للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران.

وطالبت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، أن يوقف مشترو النفط الإيراني وارداتهم منه بحلول أول مايو/ أيار أو يواجهوا عقوبات، في خطوة تستهدف تجفيف منابع إيرادات طهران من النفط.

وأداة دعم المبادلات التجارية طريقة لمقايضة صادرات النفط والغاز الإيرانية ببضائع الاتحاد الأوروبي، لكن الطموحات المعلقة عليها تراجعت. ويقول دبلوماسيون إنها لن تُستخدم إلا في معاملات أقل حجمًا مثل مشتريات السلع الإنسانية أو الأغذية.