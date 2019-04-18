قناة السويس تحقق أعلى عائد سنوي في تاريخها بـ5.7 مليار دولار 

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر، مهاب مميش، عن تحقيق القناة أعلى عائد سنوي في تاريخها عام 2018 مسجلة 5.7 مليار دولار، بزيادة 450 مليون دولار بنسبة 8.5 % عن عام 2017.

وكشف مميش، خلال لقائه وفدًا دبلوماسيًا من الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية ”IMO“، عن استحواذ القناة على نسبة 100% من تجارة الحاويات البحرية ما بين آسيا وأوروبا، كما حققت معدلات التجارة العابرة للقناة خلال آخر 8 سنوات متوسط نمو سنوي بلغ 5.4%، وهي نسبة تفوق معدل نمو التجارة العالمية والذي سجل 3.4 %.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة تتعامل باحترافية مع تحديات سوق المنافسة والطرق البديلة، وذلك من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي، وبفضل السياسات التسويقية المرنة التي تنتهجها الهيئة لجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل، وهو ما يضمن للقناة أن تبقى على الدوام الطريق الأسرع والأكثر أمانًا والأوفر اقتصاديًا.