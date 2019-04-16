البنك الدولي: خروج 72.1 مليار دولار من روسيا في 2018

كشف البنك الدولي، الثلاثاء، عن خروج 72.1 مليار دولار من روسيا، خلال عام 2018، أي ما يعادل نحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع البنك الدولي، في بيان صادر الثلاثاء، خروج الأموال من روسيا إلى ”الظروف المالية الخارجية الصعبة للأسواق الناشئة، وارتفاع التوترات الجيوسياسية“.

وخلال 2018، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أسعار الفائدة الاتحادية أربع مرات مقابل ثلاث مرات في 2017، لتستقر حاليًا عند ضمن نطاق 2.25 ـ 2.50%، ما أثر على المالية العامة للاقتصادات الناشئة.

وأوضح البيان أن صافي تدفقات رأس المال الخارج من روسيا، أدى لانخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي للروبل 7.7% خلال 2018.

وأشار البيان إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لروسيا، بمقدار 33.7 مليار دولار لتصل إلى 468.5 مليار دولار في نهاية 2018، ويرجع ذلك أساسًا إلى شراء العملات الأجنبية من السوق المحلية.

ودأبت روسيا منذ 2017 على تعزيز حصة الذهب، مقابل التقليل من حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات الدولية، في إطار خطة ”فك الارتباط بالدولار“، بهدف التخفيف من تأثيره، في ظل سياسة العقوبات الأمريكية المستمرة ضد روسيا.

وفي 2018 ، سجلت الميزانية الروسية فائضًا بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز قدره 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي في 2017.

وأشار البيان إلى أن القطاع المصرفي الروسي لا يزال ضعيفًا نسبيًا.

ويتوقع البنك الدولي أن يسجل اقتصاد روسيا معدل نمو 1.4% خلال 2019 و1.8% في 2020 مقابل 2.3% متوقعة في 2018.

ويقدر البنك الدولي أن يرتفع الدين العام الروسي إلى 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 و15.6% في 2020 مقابل 14.3% في 2018.