تونس.. المتقاعدون يحتجون لتحسين أوضاعهم المادية ويهددون بالتصعيد

نفذ المتقاعدون التونسيون، يوم الثلاثاء، سلسلة وقفات احتجاجية في عدد من المحافظات، معربين عن غضبهم إزاء تأخر الحكومة في صرف الزيادة على منح تقاعدهم.

وتجمع المتقاعدون في عدد من المحافظات التونسية، رافعين شعارات تطالب بصرف الزيادة في منحة التقاعد، التي تم الاتفاق عليها منذ عام 2017 وتشمل سنوات 2015 و2016 و2017.

وطالب المتقاعدون أيضًا بتحسين رواتبهم، مستنكرين ”حالة البرود“ التي تتعاطى بها الحكومة التونسية مع ملفهم، كما طالبوا بإعادة النظر في الأجر الأدنى الفلاحي والأجر الأدنى الصناعي، وتوفير الأدوية لهم في مراكز الصحة الأساسية.

وشدد المحتجون على ”ضرورة التوقف عن الاقتطاع من رواتب المتقاعدين المنتمين للفئة الضعيفة، الذين تتراوح رواتبهم بين 90 دينارًا (ما يقارب 30 دولارًا) و120 دينارًا (ما يقارب 40 دولارًا)، خاصة في ظل غلاء المعيشة في تونس“.

وهددوا بـ“التصعيد عبر أشكال مختلفة منها غلق الطرقات، ومنع العمل في المقر الاجتماعي لشركة إنتاج الفوسفات في محافظة قفصة“.

يذكر أن عدد المتقاعدين في تونس يقارب نصف مليون مواطن، حسب الإحصائيات الرسمية.