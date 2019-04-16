سيناتور أمريكي: الكونغرس طلب من ”دويتشة بانك“ كشوفًا مالية لترامب وعائلته

أكد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، ما كشفته صحيفة ”نيويورك تايمز“ من أن الكونغرس طلب من عدة بنوك بينها ”دويتشة بانك“ و“جي بي مورغان“، تقديم كشوف مفصلة بمعاملاتها المالية مع الرئيس دونالد ترامب وشركائه ومعاونيه، خلال السنوات التي سبقت وصوله للبيت الأبيض.

ونقلت شبكة ”سي أن ان“ عن السيناتور الديمقراطي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، أن طلبًا كهذا جرى تقديمه لعدد من البنوك والمؤسسات المالية، وذلك في نطاق استقصاء الشبهات فيما إذا كانت هناك عمليات تواطؤ أو فساد في القروض والمعاملات البنكية لترامب وشركائه.

.ومعروف أن ”دويتشة بانك“ الألماني كان منح ”مؤسسة ترامب“ قروضًا بـ300 مليون دولار معظمها في مجال التمويل العقاري.

وكان رئيس لجنة الإشراف والمتابعة في مجلس النواب الأمريكي، إيليجا كنغز، طلب من شركة ”مازارس“ لتدقيق الحسابات كشوفًا عن حسابات ترامب وشركاته.

واعترف المحامي السابق لترامب، مايكل كوهين، للجنة مجلس النواب، أن حسابات ترامب عن سنوات 2011 – 2013 شهدت تلاعبًا في الوثائق المالية ضمن صفقة ترامب لشراء فريق ”بوفالو“ لكرة القدم .

وفي هذه السياقات ذاتها من تحقيقات الكونغرس بالذمة المالية لترامب، كان آدم شيف طلب من بنك ”كابيتال ون“ في شباط/ فبراير الماضي، كشفًا ماليًّا بخصوص تعاملات ترامب بشأن فندق ”إنترناشنال“، معللًا ذلك بأن الكونغرس يريد أن يتأكد مما إذا كانت أي جهة أجنبية استخدمت المعاملات المالية لترامب أو عائلته لتحقيق مصالح أو لفرض مواقف سياسية.