أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع يوم الاثنين، إذ عززت بيانات صينية قوية الأسهم وقلصت المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وتراجع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1288.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى منذ الخامس من نيسان/ أبريل عند 1286.44 دولار.

ونزلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1291.60 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج، محللة الأسواق لدى ”سي.إم.سي ماركتس“ بسنغافورة: ”أسعار الذهب تتراجع بفعل تحسن بيانات الاقتصاد الكلي، ما يشجع على المخاطرة“.

وأضافت يانج أنه من بين العوامل التي تضغط على أسعار الذهب بيانات نمو الائتمان والتصدير من الصين التي جاءت أفضل من المتوقع، إلى جانب بداية إيجابية لموسم إعلان النتائج في الولايات المتحدة وآمال بحل الخلاف التجاري الأمريكي الصيني.

ويعاني الذهب، الذي عادة ما ينظر إليه كأداة تحوط في حالات الضبابية الاقتصادية والسياسية، مع الين الياباني عند الإقبال على المخاطرة.

وحوم الين قرب أدنى مستوياته هذا العام في ظل مؤشرات إضافية على استقرار في الاقتصاد الصيني.

وأظهرت بيانات من الجمارك الصينية يوم الجمعة ارتفاع صادرات البلاد 14.2% عن آذار/ مارس مقارنة بها قبل عام، وهو أقوى نمو في 5 أشهر.

وقال وانغ تاو، المحلل الفني لدى ”رويترز“، إن المعدن الأصفر قد يعود إلى المستوى المتدني الذي وصل إليه في الرابع من نيسان/ أبريل عند 1280.59 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1% عند 14.93 دولار للأوقية.

وزاد السعر الفوري للبلاتين 0.3% إلى 888.65 دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم 0.1% إلى 1369.85 دولار للأوقية.