مصر ستحصل على 2.5 في الألف من إيرادات الشركات عن النصف الثاني من عام 2018

أظهرت وثيقة، اليوم الخميس، أن مصلحة الضرائب المصرية ستحصل على 2.5 في الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثاني من 2018، لتوجه لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، التي تعتزم البلاد تنفيذها، فيما يعرف باسم حساب المساهمة التكافلية.

ويبدأ موسم الإقرارات الضريبية، في يناير/ كانون الثاني، وينتهي في 31 مارس/ آذار للأفراد، وفي 30 أبريل نيسان للشركات.

وأضافت الوثيقة التنفيذية، وهي عبارة عن كتاب دوري من رئيس مصلحة الضرائب إلى مأموريات الضرائب المختلفة، يشرح كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات، وأن الحساب سيبدأ على الإيرادات بداية من 12 يوليو تموز الماضي.

وتهدف مصر من تلك الضريبة إلى تمويل قانون التأمين الصحي الجديد، الذي تهدف لتفعيله هذا العام بداية بمحافظة بورسعيد.

وواجهت تلك الضريبة اعتراضات من رجال الأعمال والشركات، ويطالبون بتعديلها لتكون على الأرباح وليس على الإيرادات.

وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية: ”تقدمنا بمقترح لوزارة المالية بتعديل مادة المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي، بحيث يتم احتسابها من إجمالي الربح وبحد أقصى 1% وليس على إجمالي الدخل“.

وتابع: ”في ظل تطبيق المساهمة التكافلية كنسبة من إجمالي الدخل، سيؤثر ذلك سلبًا على هامش الربح وتتحول الشركات تدريجيًا إلى خسارة“.