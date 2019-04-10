أمريكا والصين تتفقان على آلية لتنفيذ اتفاقية للتجارة

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الأربعاء، إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين مستمرة في تحقيق تقدم، وإن الجانبين اتفقا بشكل أساسي على آلية لتنفيذ أي اتفاقية يتم التوصل إليها.

ومتحدثًا على شاشات تلفزيون ”سي.إن.بي.سي“، قال منوتشين إن اتصالًا مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خي ليل الثلاثاء كان إيجابيًا، وإن المناقشات ستستأنف غدًا الخميس.

وقال: ”اتفقنا إلى حد كبير على آلية للتنفيذ، واتفقنا على أن كلًا من الجانبين سينشىء مكتبًا للتنفيذ سيتعامل مع المسائل الجارية“، مضيفًا أن قضايا مهمة ما زالت تنتظر أن تعالجها الولايات المتحدة والصين.