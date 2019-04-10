اتّفاق تونسي إماراتي على عقد ”منتدى اقتصادي“ مشترك (صور)

أعلن كاتب الدولة المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية التونسية، حاتم الفرجاني، يوم الأربعاء، عن اتّفاق بين تونس والإمارات على تنظيم منتدى اقتصادي تونسي إماراتي خلال العام الجاري.

وقال الفرجاني، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إثر لقائه بالأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال سيف جروان، إن اللقاء كان فرصة لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار الخارجي المباشر.

وأكّد حاتم الفرجاني التوصّل إلى آفاق عمل بين تونس والإمارات، على دخول الأسواق الأفريقية وتكثيف الاستثمارات فيها.

وتشهد العلاقات بين تونس والإمارات في الفترة الأخيرة تكثيفًا لجهود التعاون وتدعيمًا للنقاشات حول دعم التعاملات الاقتصادية.

وكانت تونس قد عبّرت بداية الشهر الحالي، عن رغبتها في إرساء شراكة إستراتيجية مع الإمارات في مجال الطيران المدني والتوصل إلى وضع اتفاقية إطارية لانتداب وتأهيل الكفاءات التونسية.