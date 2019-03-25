تقرير أوروبي: انتهاكات بالجملة تعصف بسوق العمل التركي

قالت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، اليوم الإثنين، إن تركيا تنتهك أحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي بشأن حقوق العمال في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك الأجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة ومتطلبات الفصل من العمل.

ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع أحوال التركي المعارض، تم تقييم عدم امتثال تركيا للميثاق بـ 50%، ليكون أداؤها في هذا المجال أسوأ من مولدوفا وروسيا.

وجاء في التقرير أيضًا، أن هذا البلد فشل فيما يتعلق بموضوع الأجور، التي لا تمكن العمال، بعد كل الخصومات المسموح بها، من إعالة أنفسهم ومن هم مسؤولون عن إعالتهم أيضًا. فالعمال يقضون أكثر من 60 ساعة عمل في الأسبوع؛ والموظفون المدنيون لا يحصلون على مزيد من الإجازات بدلًا من الأجر مقابل أوقات العمل الإضافي، وعدم وجود إشعار للفصل، وهي المهلة اللازم إعطاؤها للعامل في حال اتخذ قرار بفصله أثناء فترة الاختبار.

ونوه إلى أن المشاكل المتعلقة بالعمالة في تركيا باتت خطيرة ويتطلب علاجها بصورة عاجلة، حيث ارتفعت البطالة إلى 13.5 % نتيجة دخول اقتصاد البلاد، في حالة ركود بالتزامن مع توجه البلاد إلى الانتخابات المحلية المزمعة في 31 مارس/آذار الجاري.

وأرجأت اللجنة الأوروبية استنتاجاتها بشأن مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك فجوة الأجور بين الجنسين، وسيركز تقريرها القادم الخاص بتركيا على قضايا متنوعة كالأطفال والنساء والمهاجرين.