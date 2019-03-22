ارتفاع نسبة التضخم في إيران إلى 27%

أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني، أن نسبة التضخم في الشهر الأخير من العام الإيراني 2018، الذي انتهى الأربعاء، ارتفعت بنسبة 3.4%، حيث بلغت 26.9% مقارنة بالشهر السابق الذي وقفت فيه النسبة عند 23.5%.

وكشف موقع ”بيك ايران“ نقلًا عن وكالة “ ايسنا“ الإيرانية، أن مؤشر الأسعار في المجموعة الرئيسية للأطعمة والمشروبات والتبغ ارتفع بنسبة 6.4% مقارنة بالشهر السابق.

كما ارتفعت المنتجات غير الغذائية والخدمات إلى 2.7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، والتي بلغت النسب فيها 74.4% و 36.9 % على التوالي.

وبلغت إجمالي الزيادة في مؤشر الأسعار للأسر بالمدن الإيرانية في مارس الجاري، قرابة 163.3، بزيادة عن الشهر السابق بنسبة 3.8%.

وبلغت النسبة المئوية للتغيير في المؤشر الكلي للأسعار بدرجة أعلى بنسبة 46.6% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2017، حيث بلغت الزيادة نسبة 5.1% مقارنة بالشهر السابق الذي بلغت فيه النسبة 41.5%.

ووصل معدل الأسعار للأسر التي تعيش في القرى الإيرانية في شهر مارس قرابة 170.3، والذي زاد بنسبة 4.5% مقارنة بالشهر السابق، فيما بلغت النسبة المئوية للتغير في المؤشر العام 52.7% مقارنة بالفترة الموزاية من العام 2017 (46.7%) والذي زاد بنسبة 6.0%.

كما تناولت البيانات أسعار الأطعمة والمشروبات والتبغ، والتي حققت أعلى زيادة في الأسعار مقارنة بالشهر السابق، وذلك في المجموعة الخاصة بالسكر والحلويات ومجموعة اللحوم والخضار والتبغ والمشروبات والنقل (السيارات) والملابس والأحذية والمطاعم والفنادق والترفيه والثقافة.