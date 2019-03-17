الإمارات وأفغانستان توقعان 4 اتفاقيات في عدة مجالات

وقعت الإمارات وأفغانستان، يوم الأحد، عددًا من الاتفاقيات في مجالات مختلفة.

وجاء ذلك خلال الزيارة التي يجريها الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني إلى الإمارات، ولقائه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن محمد بن زايد ومحمد غني شهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية، إضافة إلى قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

وأضافت الوكالة، أنه جرى التوقيع على 4 مذكرات في مجالات التعليم والتعدين والطاقة والرياضة.

وكان الشيخ محمد بن زايد استقبل، في وقت سابق من يوم الأحد، الرئيس الأفغاني، وبحث معه عدة ملفات.